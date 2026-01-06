Últimos dias para apreciar a ornamentação natalina na Praça Municipal Nilo Paulo Balbinot
Por Assessoria
Publicada em 06/01/2026 às 14h17
Nos acompanhe pelo Google News

A Praça Municipal Nilo Paulo Balbinot foi pensada para as famílias, para o lazer, para o encontro e para os bons momentos. Um espaço que passou por modernização e reforma, hoje mais bonito, mais organizado e mais acolhedor, do jeito que a nossa gente merece

Cada detalhe da ornamentação natalina foi preparado com muito carinho, transformando a praça em um ambiente de luz, alegria e esperança para celebrar o fim de ano juntos É lugar de passeio, de fotos, de conversa boa e de criar memórias que ficam no coração.

Traga sua família, chame quem você gosta e venha aproveitar esse espaço feito para todos

Espigão D’Oeste é cuidado, é lazer, é união e é orgulho da nossa cidade.

Geral ESPIGÃO DO OESTE
Imprimir imprimir