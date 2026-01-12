Trump se autoproclama presidente da Venezuela em publicação online

Publicada em 12/01/2026 às 09h56
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou a rede social Truth Social para se autoproclamar presidente interino da Venezuela. Na publicação, o norte-americano compartilhou uma imagem que simula um perfil da Wikipédia, na qual aparece listado como chefe de Estado em exercício do país sul-americano desde janeiro de 2026.
A postagem faz referência à recente operação militar conduzida pelos Estados Unidos na Venezuela, que resultou na captura do então presidente Nicolás Maduro e de sua esposa. O casal foi levado para Nova York, onde responde a acusações de tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro. Ambos se declararam inocentes.
Após a detenção de Maduro, a vice-presidente executiva Delcy Rodríguez assumiu a presidência interina da Venezuela com o apoio das Forças Armadas. Trump elogiou publicamente a atuação de Rodríguez e afirmou que ela estaria cooperando com as autoridades norte-americanas. O presidente dos EUA também afastou, por ora, a possibilidade de eleições no país.
Antes mesmo da posse de Rodríguez, a administração Trump já a havia escolhido como principal interlocutora do governo venezuelano, deixando de lado líderes da oposição, como María Corina Machado e Edmundo González Urrutia, candidato que enfrentou Maduro nas eleições presidenciais de 2024, consideradas fraudulentas pela oposição.
Trump e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, chegaram a advertir Rodríguez sobre possíveis consequências “ainda mais graves” do que as enfrentadas por Maduro caso ela descumpra as diretrizes impostas por Washington. Entre as exigências do governo norte-americano está o acesso total ao petróleo venezuelano, além de outros recursos estratégicos e infraestruturas do país.
