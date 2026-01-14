Transformação digital marca avanços no atendimento ao cidadão em Rondônia entre 2019 a 2025

Publicada em 14/01/2026 às 09h14
Entre 2019 e 2025, Rondônia viveu um avanço acelerado na transformação digital dos serviços públicos, com soluções que reduziram filas, ampliaram o acesso a benefícios sociais, modernizaram processos internos e fortaleceram a relação entre governo e população. Esse movimento foi conduzido pela Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) que atuou de forma integrada com diferentes secretarias estaduais para incorporar tecnologia às áreas essenciais do governo, como: saúde, educação, meio ambiente, mobilidade, segurança e inclusão social.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos em tecnologia refletem o compromisso com a população. “Cada sistema que entregamos tem um propósito: tornar a vida das pessoas mais simples e justa, garantindo dignidade, oportunidades e serviços eficientes”, salientou.
SERVIÇOS DIGITAIS
O Portal do Cidadão foi criado pela Setic para centralizar e facilitar o acesso aos serviços públicos estaduais. A plataforma reúne mais de 150 serviços digitais em um único ambiente integrado ao login gov.br, permitindo que documentos, consultas, atendimentos e solicitações sejam realizados de forma simples, sem filas e sem necessidade de deslocamento. Com essa centralização, o portal se tornou o principal ponto de acesso do cidadão aos serviços do governo de Rondônia.
MONITORAMENTO AMBIENTAL
O monitoramento ambiental foi fortalecido com o projeto Sentinela, que utiliza imagens de satélite para acompanhar o território de Rondônia em tempo real. A tecnologia passou a apoiar decisões estratégicas de combate ao fogo, com mais de 7 mil alertas emitidos e enviados diretamente ao Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), incluindo coordenadas precisas do local das ocorrências, o que ampliou significativamente a capacidade de resposta rápida e eficiente.
MOBILIDADE URBANA
Na área de mobilidade, a Setic desenvolveu a ferramenta mob.ro, que integra informações sobre trânsito em todo o estado. A ferramenta reúne dados sobre buracos, alagamentos, vias interditadas e outras ocorrências, que são tratados e disponibilizados para instituições responsáveis pela manutenção viária, planejamento urbano, educação no trânsito e engenharia de tráfego. Essa integração permite que as equipes atuem de forma coordenada e mais eficiente na solução de problemas e na prevenção de riscos.
A transformação digital também impulsionou programas sociais. A Setic desenvolveu plataformas para apoiar a Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), na oferta de serviços destinados às famílias em situação de vulnerabilidade, como o programa Meu Sonho, que simplifica o acesso aos programas habitacionais e o Prato Fácil, que ampliou o acesso à alimentação com mais organização e segurança no cadastro de beneficiários.
Durante a pandemia da Covid-19, o estado intensificou o uso da tecnologia com o programa Amparo, responsável pelos pagamentos do benefício emergencial, e com o Painel Covid, que facilitou o acesso a dados de saúde, indicadores epidemiológicos e informações sobre distribuição de leitos. A plataforma permitiu ao cidadão e as instituições acompanharem, em tempo real, a situação do estado, contribuindo para decisões mais rápidas e efetivas na proteção da população.
CAMPEÃO NACIONAL EM PROTEÇÃO DE DADOS
Em 2025, Rondônia alcançou reconhecimento nacional e internacional ao atingir o 1º lugar no índice LGPD Now, durante evento realizado no Reino Unido, resultado da adoção de políticas sólidas de governança, segurança da informação e boas práticas de tratamento de dados pessoais, reforçando a confiança da população no uso de serviços digitais.
O reconhecimento dos trabalhos da Superintendência também foi fortalecido com a realização de duas edições do Conexão Tech.RO, em 2024 e 2025. Juntas, as edições tiveram mais de 2.500 participantes entre estudantes, profissionais e instituições, com: oficinas, palestras e atividades voltadas à inovação. O evento se firmou como o maior evento de tecnologia do governo de Rondônia e aproximou novos talentos das soluções utilizadas pelo próprio governo.
ATENDIMENTO AO CIDADÃO
O atendimento ao cidadão ganhou novas ferramentas com o lançamento das assistentes virtuais Maria e Clara, baseadas em inteligência artificial. A Maria, integrada ao Portal do Cidadão, auxilia na busca por serviços e orientações de forma rápida e intuitiva, tornando o atendimento digital mais humano e inclusivo. A Clara, por sua vez, atua no Portal da Transparência, facilitando o acesso a dados públicos.
O relacionamento com o cidadão também evoluiu com o Tambamigo, chatbot desenvolvido pela Setic para a Superintendência Estadual de Turismo (Setur), que apresenta as belezas de Rondônia, roteiros, pontos turísticos, eventos culturais e opções de gastronomia. Desde o seu lançamento, o Tambamigo já recebeu mais de 8 mil interações e está disponível pelo WhatsApp no número (69) 98459-1572.
Por fim, a modernização da comunicação entre órgãos públicos foi reforçada com a implantação do sistema de telefonia VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet), que trouxe mais agilidade ao contato entre setores, reduziu custos aos cofres públicos e melhorou significativamente a qualidade do atendimento ao cidadão.
