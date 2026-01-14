Novos micro-ônibus inclusivos ampliam cuidado com pessoas com deficiência e TEA

Publicada em 14/01/2026 às 10h25
Em um gesto que traduz cuidado e respeito com a inclusão, a Prefeitura de Porto Velho realizou a entrega nesta terça-feira (13), de novos micro-ônibus adaptados que passam a integrar o programa PVH Acessibilidade, beneficiando diretamente pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa representa mais dignidade no dia a dia de quem depende do transporte inclusivo para acessar serviços essenciais como saúde, educação e terapias.
Ao todo, foram entregues cinco novos veículos, sendo dois micro-ônibus destinados ao PVH Acessibilidade e três veículos específicos para o atendimento de pessoas com TEA, ampliando significativamente a capacidade de atendimento do programa.
Para a neuropsicopedagoga e vice-presidente da AMA – Associação de Pais e Amigos de Rondônia, Sílvia Thomaz, que também é mãe de Marlon e Mildred, o investimento coloca Porto Velho em posição de destaque no cuidado com a pessoa com deficiência. “A gente percebe que Porto Velho sai na frente enquanto capital no apoio à pessoa com deficiência, especificamente à pessoa com autismo. O Prefeito tem feito um trabalho maravilhoso, dando esse apoio e proporcionando inclusão. Muitas pessoas com autismo não conseguem chegar aos atendimentos por falta de acessibilidade. Poder usufruir gratuitamente desse serviço é fundamental”, destacou.
Quem também comemorou a ampliação do serviço foi José Roberto, cadeirante e presidente do Clube de Basquetebol em Cadeira de Rodas Vida Ativa. “É uma coisa maravilhosa para Porto Velho. Parabenizo o prefeito pela iniciativa, esses ônibus vão abrilhantar ainda mais o atendimento, principalmente para as pessoas com deficiência e com dificuldade de locomoção”, afirmou.
Durante a solenidade, o prefeito Léo Moraes ressaltou o caráter inovador do programa e a importância da ampliação do serviço. “É uma entrega realmente marcante. Isso nos motiva, nos traz muita satisfação e empolgação para os dias que estão por vir. Estamos falando da ampliação de um programa inovador. Porto Velho é a primeira cidade do Norte do Brasil a ter ônibus multissensorial para encaminhar nossas crianças vulneráveis, hipossuficientes, que atendem aos requisitos para realizar suas terapias em clínicas e hospitais públicos. Iniciamos em 2025 com um ônibus e agora são três novos veículos, zero quilômetro, climatizados e equipados com acessórios que colaboram na regulação sensorial das crianças. Além disso, entregamos dois ônibus da inclusão para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Tudo isso faz parte de um plano de governo debatido com a população e que hoje está sendo concretizado em defesa da família e da inclusão”, enfatizou o prefeito.
A secretária adjunta da Semias, Tércia Marília, explicou como o serviço funciona e como a população pode ter acesso. “São veículos projetados com atendimento porta a porta. A gente busca o usuário em casa, leva aos serviços de saúde, terapias e consultas, e depois retorna com ele para casa. Para acessar o serviço, basta entrar em contato com a Semtran, de forma presencial, ou pelo site do PVH Acessibilidade”, explicou.
Veículos modernos e seguros
Os novos micro-ônibus são modernos e totalmente adaptados, com rampa elevatória, capacidade para até oito cadeirantes, além de espaço para acompanhantes. Para maior conforto e segurança, os veículos contam com ar-condicionado, Wi-Fi, câmeras de monitoramento e GPS, permitindo o acompanhamento das rotas em tempo real.
No caso do atendimento a pessoas com TEA e outras neurodivergências, os ônibus possuem abafadores de som, objetos sensoriais, televisão e itens cuidadosamente pensados para garantir acolhimento, conforto e redução de estímulos durante o trajeto.
O primeiro ano de operação do transporte inclusivo já comprovou a importância de um serviço planejado de forma humanizada, respeitando as necessidades individuais de cada usuário. Mais do que facilitar a locomoção, o programa promove inclusão social, autonomia e qualidade de vida para pessoas com deficiência, TEA e suas famílias.
Cadastro e agendamento
Para utilizar o transporte do PVH Acessibilidade, é necessário realizar um cadastro prévio, que pode ser feito de forma online pelo site: https://pvhacessibilidade.jtptransportes.com.br/
No cadastro, é exigida a apresentação de documentos pessoais, comprovante de residência, inscrição no Cadastro Único e laudo médico que ateste a deficiência.
O agendamento das viagens deve ser realizado com antecedência mínima de 24 horas, podendo ser feito online ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), localizada na avenida Guaporé, nº 214, bairro Três Marias, em frente ao Cemetron.
O serviço funciona das 7h às 17h em dias úteis e das 8h às 13h aos sábados, priorizando atendimentos nas áreas de saúde e educação.
