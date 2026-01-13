“Só faço se render um apartamento na Vieira Souto”, teria dito Gloria Pires ao recusar convite da Playboy
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 13/01/2026 às 10h52
Enquanto diversas atrizes brasileiras aceitaram convites para posar nua em revistas adultas ao longo das últimas décadas, Gloria Pires teria seguido um caminho diferente — e, segundo relatos de bastidores, recusou uma proposta da Playboy após impor uma condição considerada inviável financeiramente.

A história foi revelada pelo jornalista Juca Kfouri, ao recordar uma tentativa de negociação envolvendo a atriz. Durante participação no programa “Companhia Certa”, apresentado por Ronnie Von, ele contou que Gloria chegou a ser sondada por um diretor da revista, mas que a conversa não avançou diante do valor exigido.

De acordo com Juca, a atriz teria sido direta ao estabelecer sua condição. “Ela disse: ‘Só faço se render um apartamento na Vieira Souto’. Era um número absurdo. Eu falei: ‘Nem pensar’.”, relatou o jornalista. A Avenida Vieira Souto, localizada à beira-mar em Ipanema, é uma das áreas mais valorizadas do Rio de Janeiro e costuma reunir imóveis com preços milionários — o que, na prática, colocaria o cachê em um patamar fora da realidade do projeto.

Ainda segundo Kfouri, a negociação terminou ali, mas sem clima de constrangimento. Ele destacou a postura cordial da atriz ao encerrar o assunto e agradeceu pela forma como foi tratado no encontro. “Ela virou e disse: ‘Muito obrigada pelas passagens, foi um prazer te conhecer’. Fiquei com a maior admiração”, completou.

