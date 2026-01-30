SINTERO debate pautas da educação municipal em reunião com a Semad; horas extras e licença-prêmio estiveram em pauta

Publicada em 30/01/2026 às 14h23
O Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) participou, na última quinta-feira (29), de reunião com a Secretaria Municipal de Administração (Semad) de Porto Velho para tratar de demandas dos servidores e servidoras da educação municipal. Estiveram presentes o secretário da Semad, Antônio Figueiredo, a presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, a secretária jurídica do sindicato e dirigentes da Regional Norte.
Entre os principais temas debatidos estiveram os reflexos de horas extras e a licença-prêmio. Sobre as horas extras, a Semad informou que os valores referentes a períodos anteriores já foram pagos e que, os novos pagamentos ocorrerão mediante requerimento administrativo. A secretaria ficará responsável pelos cálculos e pela divulgação das listas e cronogramas.
Em relação à licença-prêmio, a Semad informou que os processos antigos também já foram quitados e que está em levantamento o montante que será destinado às novas solicitações. A expectativa é que até o dia 15 de fevereiro sejam apresentados encaminhamentos concretos, incluindo a definição de um valor mensal e a elaboração de uma norma específica para regulamentar a concessão do benefício.
Nos próximos dias, o SINTERO também deve se reunir com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, para tratar de outras demandas da categoria e iniciar o debate sobre a pauta de valorização para 2026.
O SINTERO segue em diálogo com a gestão municipal para garantir e fortalecer os direitos da educação municipal.
