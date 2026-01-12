CONVÊNIO EDUCACIONAL

Sinjur firma parceria com escola intercultural cristã que utiliza sistema educacional Mackenzie e garante descontos educacionais aos filiados

O Convênio Comercial nº 03/2026 foi celebrado entre o Sinjur, representado pelo presidente André de Souza Coelho, e a instituição de ensino mantida pelo Instituto Educacional Alfa Ltda