Sinjur firma parceria com escola intercultural cristã que utiliza sistema educacional Mackenzie e garante descontos educacionais aos filiados

O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Sinjur) firmou um novo convênio educacional com a Legacy School Porto Velho, ampliando o acesso dos filiados e seus dependentes a descontos significativos na educação básica, sem qualquer custo adicional para o sindicato.
O Convênio Comercial nº 03/2026 foi celebrado entre o Sinjur, representado pelo presidente André de Souza Coelho, e a instituição de ensino mantida pelo Instituto Educacional Alfa Ltda. A parceria contempla alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e Ensino Médio, beneficiando filiados, dependentes e colaboradores do Sinjur mediante comprovação de vínculo.
Pelo acordo, os filiados terão direito a 25% de desconto sobre o valor global da anuidade para alunos matriculados na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, e 50% de desconto para alunos do Ensino Médio. Os benefícios estão condicionados aos critérios previstos no contrato educacional, como desempenho e comportamento escolar.
A Legacy School Porto Velho atua no segmento de escola intercultural cristã com imersão em inglês, focada em excelência acadêmica e formação integral, preparando alunos para o mercado nacional e internacional. Ela está localizada na Rua Almirante Barroso, nº 1.942, bairro Nossa Senhora das Graças, em Porto Velho. A instituição utiliza material didático do Sistema Mackenzie, com possibilidade de parcelamento, conforme informado na tabela de valores disponibilizada aos filiados.
O convênio possui prazo de vigência indeterminado, com validade a partir da data de assinatura, podendo ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias. O pagamento dos serviços educacionais é realizado diretamente pelo usuário à escola, já com o desconto aplicado, não cabendo ao Sinjur qualquer responsabilidade financeira sobre a operação.
A gestão “Sinjur Somos Todos Nós” destacou que a parceria reforça o compromisso do sindicato em ampliar benefícios concretos aos filiados, especialmente em uma área sensível como a educação. A divulgação do convênio será realizada por meio dos canais oficiais do Sinjur e das redes sociais, facilitando o acesso às informações por parte dos servidores interessados.
Com a nova parceria, o Sinjur segue fortalecendo sua rede de conveniados, oferecendo mais praticidade, economia e qualidade de vida aos servidores do Judiciário de Rondônia e suas famílias.
ANEXO:Convênio Comercial nº 03/2026
