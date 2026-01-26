SINJUR divulga formulário de interesse para cursos de qualificação; preenchimento tem caráter informativo, não configura matrícula
Por SINJUR
Publicada em 26/01/2026 às 08h20
 O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Sinjur) divulgou um formulário de pesquisa para identificar o interesse dos servidores em cursos de qualificação profissional, por meio de parceria institucional.

O preenchimento tem caráter informativo, não configura matrícula e é importante para o planejamento das futuras turmas.

O Sinjur reforça a participação dos filiados e orienta que o formulário seja preenchido pelos interessados dentro do prazo divulgado nos canais oficiais do sindicato.

Segue em anexo o formulário: Formulário 

