Semosp realiza serviços de manutenção de vias não pavimentadas em vários bairros e distritos

Publicada em 21/01/2026 às 08h52
Tem trabalho nas ruas, sim! Com as chuvas dos últimos dias, muitas vias não pavimentadas foram afetadas e a Prefeitura já entrou em ação!
As equipes da Semosp estão realizando serviços de manutenção em vários bairros e distritos para garantir mais segurança, mobilidade e acesso pra nossa gente.
Hoje os trabalhos estão concentrados na rua Porto Velho, no bairro Boa Esperança.
É a Prefeitura presente, mesmo com chuva, cuidando de cada cantinho da cidade.
Prefeitura de Ji-Paraná. Compromisso com você. Trabalho todo dia.
