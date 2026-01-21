Semosp realiza serviços de manutenção de vias não pavimentadas em vários bairros e distritos
Por Assessoria
Publicada em 21/01/2026 às 08h52
Tem trabalho nas ruas, sim! Com as chuvas dos últimos dias, muitas vias não pavimentadas foram afetadas e a Prefeitura já entrou em ação!

As equipes da Semosp estão realizando serviços de manutenção em vários bairros e distritos para garantir mais segurança, mobilidade e acesso pra nossa gente.

Hoje os trabalhos estão concentrados na rua Porto Velho, no bairro Boa Esperança.

É a Prefeitura presente, mesmo com chuva, cuidando de cada cantinho da cidade.

Prefeitura de Ji-Paraná. Compromisso com você. Trabalho todo dia.

