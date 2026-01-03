Santa Luzia do Oeste confirma Trio Parada Dura, Barões da Pisadinha e Israel e Rodolffo no aniversário do município

Publicada em 03/01/2026 às 10h29
O município de Santa Luzia do Oeste vai comemorar seu aniversário no próximo dia 11 de maio com uma grande programação festiva. Durante a festa de Réveillon, o prefeito Jurandir de Oliveira anunciou oficialmente as atrações nacionais confirmadas para a celebração: Trio Parada Dura, Barões da Pisadinha e a dupla Israel e Rodolffo.
As comemorações acontecerão no Parque de Exposição, dentro da programação da Expoluz, evento tradicional que já faz parte do calendário do município. Além dos grandes shows musicais, o público também poderá acompanhar o rodeio, que é uma das atrações mais aguardadas da festa.
De acordo com o prefeito Jurandir de Oliveira, a administração municipal tem como objetivo proporcionar lazer e cultura de forma acessível à população. “A intenção é sempre trazer atrações para que as pessoas tenham a oportunidade de acompanhar de perto e gratuitamente artistas de grandes sucessos”, destacou.
O prefeito e o vice-prefeito Nei também ressaltam o caráter social do evento. Durante a programação, o público poderá colaborar com a doação de alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social em Santa Luzia do Oeste.
A expectativa da organização é de que o evento reúna moradores do município e visitantes de toda a região, fortalecendo o turismo, movimentando a economia local e consolidando Santa Luzia do Oeste como referência na realização de eventos que unem entretenimento, cultura e solidariedade.
