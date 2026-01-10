Rumores sobre traições voltam a cercar fim de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Publicada em 10/01/2026 às 10h55
Os nomes de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira voltaram a ganhar destaque nesta sexta-feira (9) após a circulação de informações que atribuem o fim do relacionamento, ocorrido no início de 2025, a supostos episódios de infidelidade. Até agora, o ex-casal não se manifestou publicamente sobre o assunto.
De acordo com a colunista Fabíola Reipert, do R7, comentários de bastidores indicam que a atriz teria decidido encerrar o namoro após se desgastar com comportamentos atribuídos ao cantor. A versão contrasta com especulações anteriores, que relacionavam o término a divergências sobre maternidade, já que Paolla não teria planos de ter filhos.
Outro relato foi apresentado pelo colunista James Akel, do iG. Segundo ele, Paolla teria perdoado mais de uma traição antes de optar pelo rompimento definitivo. A decisão, ainda conforme o colunista, teria sido tomada no fim do ano, como forma de iniciar um novo ciclo pessoal sem conflitos acumulados.
James Akel também avaliou que a escolha estaria ligada ao desejo da atriz de preservar sua imagem pública e evitar a associação constante a episódios de infidelidade. Para ele, situações desse tipo são comuns fora do meio artístico, mas ganham proporções maiores quando envolvem pessoas conhecidas.
Até o momento, tanto Paolla Oliveira quanto Diogo Nogueira mantêm silêncio sobre os rumores. Desde que surgiram as primeiras informações sobre o suposto término, os dois têm adotado postura discreta e evitado comentários públicos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!