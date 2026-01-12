Rondônia registra 10 mortes em 2025 por contato com a rede de distribuição de energia elétrica

Publicada em 12/01/2026 às 14h42
Rondônia registrou, em 2025, 10 mortes provocadas por contato acidental ou intervenções indevidas na rede elétrica, segundo levantamento da Energisa Rondônia. Os acidentes ocorreram em áreas urbanas e rurais, com predominância no interior do estado. Do total de 10 mortes registradas em 2025, cerca de 80% aconteceram em municípios do interior, principalmente na zona rural, e envolveram situações como toque acidental na rede elétrica, autorreligação após o corte de energia e ligações clandestinas, conhecidas popularmente como “gato”.
As ocorrências foram registradas nos municípios de Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Guajará-Mirim, Candeias do Jamari, Jaru, Alto Alegre dos Parecis, Nova Brasilândia e Seringueiras.
Intervenções indevidas estão entre as principais causas
De acordo com a Energisa, grande parte dos acidentes fatais está relacionada a toques acidentais na rede elétrica, além de atividades profissionais que exigem atenção redobrada, como obras na construção civil, operação de caminhões e maquinários agrícolas, trabalhos de telecomunicações e manuseio de estruturas metálicas próximas à rede elétrica.
Outro fator de alto risco é a tentativa de religar a energia por conta própria após o fornecimento ser suspenso, prática que pode causar choques elétricos graves e levar à morte de forma imediata.
A coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia, Jucilene Dias, reforça que a rede elétrica não permite erros.
“A energia elétrica não dá segunda chance. Muitos desses acidentes poderiam ser evitados com atitudes simples, como observar a altura da rede antes de iniciar um trabalho, jamais tentar mexer na fiação elétrica e nunca fazer ligações clandestinas. Segurança é responsabilidade de todos e informação salva vidas”, destaca.
Dicas de segurança para evitar acidentes
A Energisa orienta a população a adotar cuidados essenciais no dia a dia:
Nunca tente fazer autorreligação ou ligação clandestina de energia
Mantenha distância da rede elétrica ao operar caminhões basculantes, maquinários agrícolas, escadas ou estruturas metálicas
Em obras, fique atento ao içamento de barras de ferro, vergalhões e placas
Profissionais de telecomunicações devem respeitar a distância mínima da rede elétrica
Crianças não devem empinar pipas próximas à fiação e jamais tentar retirá-las caso estejam presas na rede
Ao avistar fios caídos, não se aproxime e acione os órgãos responsáveis
Canais oficiais para emergências
Em situações de risco ou emergência envolvendo a rede elétrica, a orientação é acionar imediatamente os canais oficiais:
Corpo de Bombeiros: 193
Energisa Rondônia – Atendimento 24h: 0800 647 0120
Aplicativo Energisa On
WhatsApp Energisa: (69) 99358-9673
A Energisa reforça que qualquer intervenção na rede elétrica deve ser realizada exclusivamente por equipes autorizadas, garantindo a segurança da população e prevenindo acidentes graves.
