Rodovia-463 recebe recuperação asfáltica em 35 Km para garantir melhores condições de tráfego 

Publicada em 30/01/2026 às 14h28
Para garantir melhores condições de tráfego e maior segurança aos usuários da RO-463, o governo de Rondônia realiza obras de recuperação asfáltica, os serviços abrange um trecho de aproximadamente 35 quilômetros, que liga a BR-364 ao município de Governador Jorge Teixeira. A intervenção é executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), por meio da Usina de Asfalto de Jaru e da Coordenadoria de Usina de Asfalto (COUSA). As ações incluem correções no pavimento em áreas de alto tráfego, trazendo benefícios para a região com as frentes de trabalho atuando constantemente para garantir melhores condições de tráfego e maior segurança para os usuários da rodovia.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a manutenção das rodovias estaduais é essencial para o desenvolvimento dos municípios. “A recuperação das estradas significa garantir mobilidade, segurança e melhores condições para o escoamento da produção. Além disso, a rodovia 463 é uma via estratégica para a região, receber esse serviço é fundamental para fortalecer a economia local e melhorar a qualidade de vida da população”, ressaltou.
Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, os trabalhos contribuem para a redução de custos futuros para quem a rodovia, além de aumentar a durabilidade do pavimento. Segundo ele, os serviços são executados de forma técnica e responsável, com prioridade para os trechos que demandam atenção imediata, reforçando o compromisso do governo do estado com uma infraestrutura viária mais eficiente.
De acordo com William Amaral, gerente da Usina de Asfalto de Jaru, o serviço proporciona mais conforto e segurança aos motoristas, e a redução de possíveis acidentes e danos aos veículos. Além de que a melhoria do asfalto facilita o deslocamento de moradores e contribui para o fortalecimento da economia local, ao garantir melhores condições de tráfego para o transporte de pessoas e da produção.
O responsável pela obra, Adriano Fortunato, o acompanhamento constante garante a eficiência dos serviços executados. “Realizamos a vistoria diária de todas as etapas da manutenção para assegurar que o trabalho esteja nos padrões. Esse cuidado é fundamental para entregar uma rodovia mais segura, durável e em melhores condições de trafegabilidade para a população”, afirmou.
