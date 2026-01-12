Residencial Morar Melhor recebe grande ação de limpeza e revitalização

Publicada em 12/01/2026 às 10h49
O Residencial Morar Melhor está recebendo uma ampla ação de limpeza e manutenção urbana, com o objetivo de garantir mais segurança, organização e qualidade de vida para os moradores. Os serviços executados abrangem toda a área do residencial.
Entre os serviços que estão sendo realizados, estão a limpeza completa das calçadas, o roço em toda área do residencial e a pintura de meio-fio, ações que contribuem diretamente para a melhoria do aspecto visual e da mobilidade no local. Também está sendo feita a limpeza das praças.
Um dos pontos prioritários da ação é a limpeza do canal localizado na entrada do Residencial Morar Melhor. O serviço é fundamental para assegurar o escoamento da água da chuva.
Ao todo, duas equipes estão atuando simultaneamente nos trabalhos, garantindo agilidade e eficiência na execução dos serviços. A previsão é de que a ação dure cerca de duas semanas de trabalho intenso, tempo necessário para que toda a área seja completamente atendida.
De acordo com o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovani Marini, a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com o bem-estar da população.
“Estamos realizando um trabalho completo no Residencial Morar Melhor, cuidando desde a limpeza urbana até a manutenção de espaços públicos.”
A ação faz parte do cronograma contínuo de serviços urbanos, que busca atender diferentes bairros da capital, promovendo melhorias visíveis e impactando positivamente o dia a dia da população.
