Refeitório aguardado há anos é entregue em escola de Machadinho com articulação do deputado Pedro Fernandes

Publicada em 21/01/2026 às 08h30
Um investimento aguardado há anos pela comunidade escolar de Machadinho d’Oeste foi oficialmente entregue nesta segunda-feira (19). O novo refeitório da Escola Professor Claudiomir Campestrini passa a integrar a estrutura da unidade, garantindo mais conforto, dignidade e qualidade no atendimento aos alunos e servidores. A obra, no valor de R$ 350 mil, foi viabilizada por articulação do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) junto ao Governo de Rondônia e executada pela Prefeitura Municipal.
Durante a solenidade de inauguração, o deputado Pedro Fernandes destacou o significado da entrega para a rotina das crianças e dos profissionais da educação. “Quando a gente fala em investimento na educação, não é só sala de aula. É estrutura, é dignidade, é cuidado com as nossas crianças. Esse refeitório é para elas, para que tenham um ambiente adequado, confortável e seguro”, afirmou o parlamentar.
Antes da construção do novo espaço, os alunos precisavam buscar a merenda e retornar para as salas, o que dificultava o atendimento e a rotina escolar. A merendeira Luziete Gomes Maciel, que trabalha há dez anos na escola, relatou a mudança vivida com a entrega da obra. “Era muito difícil, porque as crianças tinham que vir, pegar a merenda, voltar pra sala pra merendar. Agora, graças a Deus e graças ao deputado, a gente tem um refeitório muito bom”, declarou.
O prefeito de Machadinho d’Oeste, Paulo da Remap, também ressaltou a importância da obra e a parceria com o deputado. “Isso aqui veio pra melhorar e muito a qualidade de ensino e a qualidade das pessoas que aqui trabalham e, principalmente, para os alunos. Quero agradecer ao deputado Pedro Fernandes pela liberação desse recurso. Para nós, hoje é motivo de alegria”, destacou.
Pais de alunos acompanharam a inauguração e celebraram a conquista. A mãe Idaiane Santos Luiz, que tem um filho matriculado na escola, afirmou que o novo espaço representa mais conforto para as crianças. “É um lugar amplo, um lugar mais adequado e também a alegria do conforto para as nossas crianças da escola”, disse.
O vereador Cícero Martins também destacou que o investimento integra um conjunto maior de ações articuladas pelo deputado no município. “Hoje já passam de cinco milhões de reais investidos em Machadinho. Quem ganha com tudo isso é a nossa população”, afirmou durante o evento.
A entrega do refeitório da Escola Professor Claudiomir Campestrini reforça a atuação do deputado Pedro Fernandes na área da educação, por meio de articulação institucional e diálogo com o Governo do Estado e os municípios, garantindo investimentos que impactam diretamente a qualidade de vida das crianças e da comunidade escolar de Machadinho d’Oeste.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!