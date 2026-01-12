Record aposta em inteligência artificial e estreia comentarista virtual no Paulistão

Publicada em 12/01/2026 às 15h42
A cobertura da primeira rodada do Campeonato Paulista de 2026 marcou a estreia de uma experiência inédita na televisão esportiva brasileira. O Esporte Record levou ao ar, neste domingo (11), um quadro com um comentarista desenvolvido integralmente por inteligência artificial, batizado de “Toninho da resenhIA”.
O personagem virtual entrou em cena logo em um dos assuntos mais comentados da rodada: a derrota do São Paulo Futebol Clube por 3 a 0 diante do Mirassol Futebol Clube, resultado que causou forte repercussão entre torcedores. Coube à IA analisar a atuação do time paulista, o que rapidamente gerou comentários e debates nas redes sociais.
A ideia do novo quadro é simular a tradicional “resenha de bar”, muito comum nas conversas sobre futebol no Brasil. Para isso, o comentarista artificial combina expressões populares, observações técnicas e um tom informal, unindo entretenimento e tecnologia em um formato que foge do comentário esportivo convencional.
O Esporte Record é comandado por Cleber Machado e Paloma Tocci, com análises de Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spínola. A inclusão do comentarista virtual passa a integrar a estratégia da emissora de incorporar novas linguagens e recursos tecnológicos à transmissão esportiva.
A estreia do “Toninho da resenhIA” dividiu opiniões e reacendeu discussões sobre os limites e possibilidades do uso da inteligência artificial no jornalismo esportivo, um espaço tradicionalmente ocupado por ex-atletas, árbitros e comentaristas humanos.
