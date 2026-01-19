Proteção aos pacientes com comorbidades é ampliada pelo governo de Rondônia por meio de unidade para imunobiológicos

Publicada em 19/01/2026 às 08h31
Com o objetivo de ampliar a proteção e a qualidade de vida dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), o governo de Rondônia, oferece no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) vacinas específicas para pessoas com comorbidades, como: imunodeficiências, doenças crônicas, câncer, transplantados e indivíduos que vivem com HIV, entre outras condições. Esses grupos apresentam maior risco de desenvolver formas graves e complicações decorrentes de doenças infecciosas, o que torna a imunização ainda mais essencial.
Em Rondônia, o CRIE funciona no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP), em Porto Velho, atendendo tanto pacientes internados que necessitam de pronto atendimento quanto aqueles encaminhados de outras unidades de saúde ,já em acompanhamento médico. Nos municípios, as regionais solicitam mensalmente a quantidade necessária de vacinas, que são distribuídas conforme a demanda local.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, esse é um serviço fundamental. “Temos investido e trabalhado para fortalecer a rede estadual de saúde, assegurando mais qualidade de vida para quem precisa”, salientou.
Segundo a coordenadora do CRIE, Silvia Carvalho, cada vacina é indicada conforme a condição clínica do paciente. “Um diabético, por exemplo, tem até 15 vezes mais probabilidade de contrair pneumonia do que uma pessoa sem a doença. Com a vacinação adequada, ele se protege e garante mais qualidade de vida”, explicou.
O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, destacou a importância do serviço para os grupos de risco. “A vacina salva vidas, reduz complicações e fortalece a nossa rede de proteção coletiva.”
Uma pessoa com comorbidade possui mais chances de contrair doenças, conforme a coordenadora do Crie
IMUNOGLOBULINAS: PROTEÇÃO IMEDIATA
Além das vacinas, o CRIE disponibiliza imunoglobulinas, anticorpos prontos para agir no organismo. Diferentemente das vacinas tradicionais que levam em média até 15 dias para gerar proteção, as imunoglobulinas têm efeito imediato.
Um exemplo é a imunoglobulina contra hepatite B, indicada em situações específicas, como:
Profissionais de saúde que sofrem acidentes com materiais perfurocortantes possivelmente contaminados e, não foram vacinados contra hepatite B;
Vítimas de violência sexual;
Recém-nascidos de mães portadoras do vírus da hepatite B.
VACINAS OFERTADAS
Pneumocócica 13
Pneumocócica 23
Meningocócica ACWY
HPV
Hepatite A (adulto)
Haemophilus influenzae tipo B (Hib)
IMUNOGLOBULINAS DISPONÍVEIS
Contra varicela
Hepatite B
Antitetânica
Antirrábica
O Crie está localizado dentro do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro
Varicela
COMO TER ACESSO
Pessoas com comorbidades que necessitam desses imunobiológicos especiais devem conversar com seus médicos e solicitar o encaminhamento para o CRIE. Esse passo é fundamental para garantir o atendimento e receber as vacinas. Caso o paciente não esteja em acompanhamento médico, mas possua alguma comorbidade, pode procurar diretamente a unidade para receber as orientações necessárias.
O CRIE está localizado no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, corredor direito próximo à recepção, na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 3.766, Bairro Industrial, em Porto Velho. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. As vacinas além da prevenção atuam como proteção para o agravamento e complicações da doença de base.
