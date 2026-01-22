Programa Campo Produtivo da Prefeitura beneficia propriedade com plantio de mais de 2 mil mudas de cacau

Publicada em 22/01/2026 às 11h07
Na última quarta-feira (21), o prefeito Jeverson Lima, o secretário municipal de Meio Ambiente, Cleverson Barbosa, e o secretário executivo de Meio Ambiente, David Cortes Leonel, visitaram a propriedade do produtor rural Ivanildo de Souza Vieira, localizada na Linha 607, para acompanhar o desenvolvimento da lavoura de cacau atendida pelo Programa Campo Produtivo.
A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, e tem como foco oferecer suporte aos produtores rurais do município com diversos serviços, entre eles a preparação do solo, transporte de mudas e entrega de insumos.
Na propriedade do senhor Ivanildo, foram escavadas 2.200 covas, além do transporte das mudas de cacau e de 10 toneladas de cama de frango, utilizada como adubo orgânico para melhorar a fertilidade do solo.
O prefeito Jeverson Lima destacou a importância do programa para o fortalecimento do setor produtivo. “Nossa gestão tem como pilar fortalecer o agronegócio em Jaru. Por isso, incentivamos diferentes culturas, buscamos manter as estradas em boas condições de tráfego e estamos sempre ouvindo os produtores rurais para atuarmos de forma alinhada às necessidades de cada um”, afirmou.
