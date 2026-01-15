Professor Nazareno, o mais polêmico do Norte, escreve: Donald Trump devia ser preso

Publicada em 15/01/2026 às 09h30
O “Laranjão”, atual e ex-presidente dos Estados Unidos está virando o mundo de cabeça para baixo. Pertencente à extrema-direita fascista, Donald Trump, que foi eleito pela segunda vez, não consecutiva, como presidente da maior potência econômica e militar do mundo, tem criado situações embaraçosas nas relações internacionais. Com ele, “a cadela do Fascismo está sempre no cio”. No final do seu primeiro mandato, ocorrido entre 20 de janeiro de 2017 e 20 de janeiro de 2021, ele não só incentivou, mas também permitiu que muitos de seus fanáticos seguidores invadissem e vandalizassem o prédio do Congresso Nacional dos Estados Unidos para impedir que as casas legislativas reconhecessem a vitória do seu oponente Joe Biden. O ataque ao Capitólio ocorreu no dia 6 de janeiro de 2021 e teve a participação direita do ainda presidente. Foram cinco mortos.
Exatos dois anos depois, foi a vez dos radicais brasileiros, liderados e incentivados por Jair Bolsonaro, copiarem e repetirem a mesma coisa que aconteceu lá com os norte-americanos. Só que no caso do Brasil o resultado foi completamente diferente. Aqui, vários “terroristas de mentirinha” foram presos, julgados e condenados pelo STF. Muitos deles ainda estão cumprindo penas de até 17 anos de cadeia em regime fechado. Já o ex-presidente está preso depois de ser julgado e condenado a 27 anos de cadeia em regime fechado. Assim como também todos os seus asseclas que participaram da frustrada tentativa de golpe de Estado na nossa frágil democracia. No aspecto de lei e de justiça, o Brasil deu “um show” nos Estados Unidos, que se arvoram de ser um dos berços da democracia mundial. Ensinamos aos malditos “yankees” como funciona uma democracia.
Nos Estados Unidos Donald Trump nem processado foi imagine-se preso, julgado e preso como aconteceu com o seu preposto tupiniquim Jair Messias Bolsonaro. Por isso, conseguiu se candidatar e consequentemente vencer as eleições de 2024 e hoje, para infelicidade e muita apreensão de boa parte dos EUA e também do mundo inteiro, é o presidente daquele país. O segundo mandato Trump iniciou taxando unilateralmente todos os países do mundo com os quais tem relações diplomáticas e comerciais. Tentou, sem nenhuma autoridade para isso, interferir na soberania do Brasil, mas foi contido pela firmeza das nossas instituições. Além do mais, “quebrou a cara” quando a inflação nos EUA começou a disparar. O “Laranjão” bombardeou e invadiu a Venezuela para prender o ditador Nicolás Maduro. E os Estados Unidos já se apossaram de todo o petróleo dali.
O próprio Donald Trump já se considera como o presidente interino do país sul-americano. Antes que seja tarde demais, o atual presidente norte-americano tem que ser imediatamente processado, julgado e enjaulado. Ele, se continuar assim, pode levar o mundo a uma terceira guerra. Como Adolf Hitler, que tinha a Gestapo, ele também tem a sua polícia política, a ICE. O ditador alemão odiava os judeus, Trump odeia os latinos. Além da Venezuela, os norte-americanos também pensam em anexar o Canadá e invadir o México. Isso sem falar na Groenlândia que pode ser tomada pelo gigante norte-americano. O Irã pode ser atacado a qualquer momento. Engraçado é que em Gaza os EUA ajudaram Israel a perpetuar um Holocausto ali, enquanto quer atacar os iranianos por que os persas estariam atacando o seu povo. Por que o “Laranjão” não sequestra o ditador da Coreia do Norte? Por que não ataca China ou Rússia? Prendam esse fascista!
