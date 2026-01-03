PRF realiza diversas prisões por crimes de trânsito em Rondônia

Publicada em 03/01/2026 às 09h20
Rondônia, 02 de janeiro de 2026 - A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia manteve fiscalização intensa nas rodovias durante a transição de ano, resultando em ocorrências que envolveram desde o cumprimento de ordem judicial até prisão em flagrante delito, após realização de acompanhamento tático em perímetro urbano.
Na tarde do dia 31 de dezembro, no km 14 da BR-421, em Monte Negro, a equipe deu cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de estelionato contra o condutor de uma motocicleta, expedido pela 2º Vara Criminal de Ariquemes.
No primeiro dia de 2026, em Jaru, no km 417 da BR-364, o condutor de um veículo de passeio foi detido após ser flagrado dirigindo sob influência de álcool. Pouco tempo depois, no km 425 da mesma rodovia, um motociclista foi abordado apresentando sinais visíveis de embriaguez. O teste do etilômetro confirmou o teor de 1,3 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor muito acima do limite legal. Além de embriagado, o homem não possuía habilitação.
Ainda no dia 1º de janeiro, no mesmo município, no km 424 da BR-364, o condutor de uma motocicleta desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade pelo perímetro urbano. Durante o acompanhamento tático, que durou cerca de 20 minutos, o motociclista atingiu velocidades superiores a 90 km/h em vias de 30 km/h, transitou pela contramão e desrespeitou mais de 30 cruzamentos sinalizados, colocando em risco a vida de pedestres e outros motoristas. O homem, que também não era habilitado, ainda tentou resistir à prisão, mas foi contido pela equipe policial.
Todas as ocorrências foram encaminhadas à UNISP dos respectivos municípios para demais providências legais cabíveis.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!