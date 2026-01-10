PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem alerta de perigo potencial para chuvas intensas neste sábado (10)

Publicada em 10/01/2026 às 08h00
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de perigo potencial para chuvas intensas em estados da Região Norte neste sábado (10). O aviso abrange Acre, Amazonas, Rondônia, Pará e Tocantins.
No Acre, em Rondônia e no Amazonas, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.
Em Roraima, as chuvas devem atingir os municípios de Mucajaí, Alto Alegre e Majari. Já no Amapá, as precipitações se concentram principalmente na região litorânea.
No Pará, a expectativa é de chuva mais intensa nas áreas de Itaituba, Novo Progresso e Trairão.
Em Tocantins, o tempo permanece instável, com muitas nuvens e pancadas de chuva em municípios como Miracema do Tocantins e Porto Nacional.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 34°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
