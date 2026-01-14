PREVISÃO DO TEMPO: Norte registra chuvas intensas nesta quarta-feira (14)

Publicada em 14/01/2026 às 08h00
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para os estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Amapá e Tocantins.
No Acre e em Rondônia, a previsão indica muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia, com instabilidade persistente em grande parte dos estados.
No Amazonas, as precipitações mais intensas devem atingir os municípios de Novo Aripuanã, Humaitá, Manicoré e Borba, com possibilidade de chuva forte acompanhada de trovoadas.
Em Roraima, o dia será de muitas nuvens com chuva nos municípios de Iracema e Mucajaí, principalmente entre a tarde e à noite.
No Amapá, a região litorânea terá muitas nuvens com chuva, atingindo os municípios de Oiapoque e Calçoene.
Já no Pará, a instabilidade se concentra com maior intensidade na região de Altamira, onde há previsão de pancadas mais volumosas.
No Tocantins, os municípios de Mateiros e Rio da Conceição permanecem com tempo estável, apesar da presença de muitas nuvens. Por outro lado, Almas e Bandeirantes do Tocantins devem registrar fortes precipitações ao longo do dia.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 34°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 98%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!