Casal é preso por tráfico de drogas no Teixeirão em Porto Velho

Publicada em 14/01/2026 às 09h15
Uma ação da guarnição do 5º Batalhão comandada pelo sgt Debriê no final da tarde desta terça-feira (13), resultou na prisão de um casal por tráfico de drogas.
O flagrante aconteceu em uma boca de fumo na Rua Orlando Teruz, bairro Teixeirão em Porto Velho.
No local os policiais fizeram a abordagem dos suspeitos e localizaram porções de maconha, cocaína, celulares de procedência duvidosa, câmeras de monitoramento e dinheiro.
Os criminosos foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes.
