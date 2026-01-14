Casal é preso por tráfico de drogas no Teixeirão em Porto Velho
Por pvhnoticias.com
Publicada em 14/01/2026 às 09h15
 Uma ação da guarnição do 5º Batalhão comandada pelo sgt Debriê no final da tarde desta terça-feira (13), resultou na prisão de um casal por tráfico de drogas.

O flagrante aconteceu em uma boca de fumo na Rua Orlando Teruz, bairro Teixeirão em Porto Velho.

 No local os policiais fizeram a abordagem dos suspeitos e localizaram porções de maconha, cocaína, celulares de procedência duvidosa, câmeras de monitoramento e dinheiro.

Os criminosos foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes. 

