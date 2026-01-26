PREVISÃO DO TEMPO: Instabilidade predomina e chuva forte se espalha pelo Norte nesta segunda-feira (26)

Publicada em 26/01/2026 às 08h00
A segunda-feira (26) será marcada por chuvas intensas e tempo instável em toda a Região Norte, com acumulados elevados em vários estados e risco de pancadas fortes ao longo do dia.
No Acre e em Rondônia, a expectativa é de chuva intensa por todo o estado, com céu encoberto e precipitações persistentes, atingindo tanto áreas do interior quanto das regiões de fronteira.
No Amazonas, as chuvas mais intensas se concentram principalmente em municípios do centro do estado, como Coari e Tefé, onde há previsão de pancadas frequentes ao longo do dia.
Em Roraima, o tempo segue com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas, especialmente em áreas do sul do estado, com destaque para Rorainópolis e São Luiz.
No Amapá, a chuva ocorre com forte intensidade em todo o estado, com instabilidade persistente desde o litoral até o interior.
Já no Pará, são esperadas muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas em municípios do sudoeste paraense, como Aveiro, Itaituba e Trairão.
No Tocantins, a previsão indica chuva intensa em áreas do centro-norte do estado, atingindo municípios como Divinópolis do Tocantins, Colmeia e Palmeirante.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco e Manaus. Já a máxima pode chegar a 34°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 98%.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
