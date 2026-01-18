PREVISÃO DO TEMPO: Domingo (18) será de chuva e instabilidade em grande parte da Região Norte
Por Jullya Borges
Publicada em 18/01/2026 às 09h40
 O domingo (18) será marcado por tempo instável em grande parte da Região Norte do país. No Acre, em Rondônia e no Amapá, o dia terá muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo de todo o estado.

No Amazonas, a chuva ocorre com mais intensidade em municípios do noroeste e do médio Rio Solimões, como Barcelos, Fonte Boa e Maraã, onde a instabilidade se mantém durante o dia.

Em Roraima, há previsão de muitas nuvens, com possibilidade de chuva em municípios do sul do estado, como Caracaraí e Rorainópolis, além de São Luís, localizado na região central roraimense.

No Pará, a instabilidade predomina ao longo do dia, com maior intensidade na região litorânea paraense, afetando municípios como Chaves, Marapanim e São João de Pirabas.

Já no Tocantins, as precipitações atingem todo o estado, mantendo o tempo instável durante o domingo.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco e. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

