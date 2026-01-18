PREVISÃO DO TEMPO: Domingo (18) será de chuva e instabilidade em grande parte da Região Norte

Publicada em 18/01/2026 às 09h40
O domingo (18) será marcado por tempo instável em grande parte da Região Norte do país. No Acre, em Rondônia e no Amapá, o dia terá muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo de todo o estado.
No Amazonas, a chuva ocorre com mais intensidade em municípios do noroeste e do médio Rio Solimões, como Barcelos, Fonte Boa e Maraã, onde a instabilidade se mantém durante o dia.
Em Roraima, há previsão de muitas nuvens, com possibilidade de chuva em municípios do sul do estado, como Caracaraí e Rorainópolis, além de São Luís, localizado na região central roraimense.
No Pará, a instabilidade predomina ao longo do dia, com maior intensidade na região litorânea paraense, afetando municípios como Chaves, Marapanim e São João de Pirabas.
Já no Tocantins, as precipitações atingem todo o estado, mantendo o tempo instável durante o domingo.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco e. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
