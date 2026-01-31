PREVISÃO DO TEMPO: Chuvas intensas predominam em toda a Região Norte neste sábado (31)

Publicada em 31/01/2026 às 08h00
A expectativa é de chuvas intensas em todos os estados da Região Norte neste sábado (31), com instabilidade persistente ao longo do dia.
No Acre e no Amapá, o tempo segue instável, com muitas nuvens e pancadas de chuva distribuídas ao longo do dia nos dois estados.
No Amazonas, as chuvas mais intensas se concentram no sudoeste do estado, especialmente nos municípios de Fonte Boa, Alvarães e Juruá, onde podem ocorrer pancadas fortes em alguns momentos.
Em Rondônia, há previsão de muitas nuvens com trovoadas isoladas em áreas do centro-leste do estado, como Nova União e Alvorada do Oeste.
Em Roraima, a chuva alcança municípios do centro-norte do estado, com destaque para Alto Alegre e Mucajaí.
No Pará, as precipitações mais intensas são esperadas no sudoeste paraense, atingindo Itaituba e Trairão.
Já no Tocantins, há possibilidade de queda de granizo em áreas do sul do estado, especialmente em Formoso do Araguaia e São Salvador do Tocantins.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco e Porto Velho. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
O QUE É GRANIZO?
Precipitação originada de nuvens convectivas, sobretudo cumulonimbus, que atinge o solo em forma de esferas ou fragmentos irregulares de gelo. Quando o diâmetro das partículas é ≥ 5 mm, classificam-se como granizo; partículas menores são classificadas como granizo miúdo e/ou neve granulada (graupel). Em boletins METAR, utiliza-se ‘GR’ para granizo e ‘GS’ para granizo miúdo/neve granulada. Unidades isoladas são chamadas de ‘pedras de granizo’.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
