PREVISÃO DO TEMPO: Chuvas intensas marcam a sexta-feira (16) na Região Norte

Publicada em 16/01/2026 às 08h00
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para os estados da Região Norte do país, com exceção do Tocantins.
No Acre e em Rondônia, a sexta-feira será marcada por chuvas intensas ao longo do dia, com risco de volumes elevados em diversas áreas.
No Amazonas, a previsão indica muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas em grande parte do estado, com maior concentração nos municípios de São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro, localizados no noroeste amazonense.
Em Roraima e no Amapá, o dia será de céu carregado, com chuvas isoladas ocorrendo ao longo do dia, intercaladas por períodos de melhora.
Já no Pará, as precipitações mais intensas devem se concentrar nos municípios de Altamira e São Félix do Xingu, no sudoeste paraense, e em Trairão, na região sudoeste do estado, com possibilidade de trovoadas.
No Tocantins, o tempo apresenta variação entre chuva e períodos de estabilidade. No leste tocantinense, municípios como Porto Alegre do Tocantins e Conceição do Tocantins devem registrar poucas nuvens e tempo firme ao longo do dia. Em contrapartida, no oeste do estado, áreas como Lagoa da Confusão e Formoso do Araguaia devem ter chuvas intensas acompanhadas de trovoadas.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 24°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 34°C, em Boa Vista e Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 98%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
