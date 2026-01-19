Presidente do SINDSEF-RO ,Almir José se reúne com Lideranças para discutir pautas dos servidores públicos

Publicada em 19/01/2026 às 08h25
Na manhã desta quarta-feira (14), o presidente do Sindsef-RO, Almir José, reuniu-se com Domingos Sávio e Josafá Marreiro, em Porto Velho. O encontro técnico focou no alinhamento de pautas prioritárias que impactam o funcionalismo público em Rondônia.
Durante a reunião, foram debatidas as demandas urgentes da categoria e traçadas as estratégias de atuação sindical para o próximo trimestre. A iniciativa faz parte do cronograma de diálogo constante da entidade, visando a preservação de direitos e a conquista de novas vitórias para os trabalhadores.
“Esses momentos de alinhamento são fundamentais para fortalecer nossa base. Nosso foco é a valorização real do servidor e a busca por soluções ágeis para os desafios da classe em todo o estado”, destacou Almir José.
