Prefeitura realiza ações de manutenção da pavimentação asfáltica em ruas dos setores 01, 02, 05 e 06

Publicada em 14/01/2026 às 08h30
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, vem cumprindo o cronograma de ações voltado para a conservação e recuperação das vias urbanas em todo o município.
Ao longo desta semana, as equipes estão concentradas na execução de reparos em ruas localizadas nos setores 01, 02, 05 e 06.
Segundo o secretário de infraestrutura e serviços públicos, Chrystian Figueiredo, as outras áreas da cidade serão atendidas posteriormente. “Os serviços de manutenção vão alcançar todos os setores, e caso algum ponto precise ser restaurado de forma urgente, será colocado como prioridade na ordem de execução”, explicou.
