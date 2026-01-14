Prefeitura publica editais convocando aprovados em concurso público e em processo seletivo

Publicada em 14/01/2026 às 14h25
A Prefeitura de Jaru publicou na edição suplementar do Diário Oficial desta terça-feira (13), dois editais de convocação: um referente ao concurso público nº001/2023 e outro direcionado aos aprovados no processo seletivo nº 001/2025.
O chamamento é voltado para os cargos de pedreiro, motorista de veículos pesados, fiscal de trânsito, analista administrativo, técnico em enfermagem, enfermeiro e médico.
A documentação para posse dos cargos deverá ser enviada exclusivamente por meio de peticionamento eletrônico. Os candidatos aprovados no concurso público têm até o dia 11 de fevereiro para apresentação dos documentos, enquanto o prazo para os convocados no processo seletivo é de três dias úteis, a contar a partir da data de publicação do edital.
CLIQUE AQUI E VEJA O EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO
transparencia.jaru.ro.gov.br/
CLIQUE AQUI E VEJA O EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
transparencia.jaru.ro.gov.br/
Comentários
Seja o primeiro a comentar!