Prefeitura publica editais convocando aprovados em concurso público e em processo seletivo
Publicada em 14/01/2026 às 14h25
A Prefeitura de Jaru publicou na edição suplementar do Diário Oficial desta terça-feira (13), dois editais de convocação: um referente ao concurso público nº001/2023 e outro direcionado aos aprovados no processo seletivo nº 001/2025.

O chamamento é voltado para os cargos de pedreiro, motorista de veículos pesados, fiscal de trânsito, analista administrativo, técnico em enfermagem, enfermeiro e médico.

A documentação para posse dos cargos deverá ser enviada exclusivamente por meio de peticionamento eletrônico. Os candidatos aprovados no concurso público têm até o dia 11 de fevereiro para apresentação dos documentos, enquanto o prazo para os convocados no processo seletivo é de três dias úteis, a contar a partir da data de publicação do edital.

