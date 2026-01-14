Prefeitura inicia reforma geral do Parque Circuito, símbolo histórico de Porto Velho

Publicada em 14/01/2026 às 16h24
Na manhã desta quarta-feira (14), foi assinada a ordem de serviço que autoriza o início das obras de revitalização do Parque Circuito Dr. José Adelino de Freitas, o primeiro parque a céu aberto construído em Porto Velho, em 1967, e que se consolidou ao longo das décadas como um dos principais símbolos de esporte, lazer e qualidade de vida da capital.
O anúncio foi feito pelo prefeito Léo Moraes, durante coletiva de imprensa realizada nas dependências do próprio parque. A obra será executada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur).
Durante a apresentação do projeto, o prefeito destacou a importância histórica e social do Parque Circuito para os munícipes, além de detalhar algumas das melhorias previstas nesta etapa da revitalização, que tem prazo de conclusão de 120 dias.“Esse parque é muito querido pelos porto-velhenses e, por isso, existia uma cobrança antiga para que essa obra fosse realizada. Será uma reforma ampla, com recursos próprios do município, e que, além da revitalização, contará com a instalação de uma fonte interativa, um novo chuveirão e academia ao ar livre. E é importante ressaltar que esta é apenas a primeira etapa”, afirmou Léo Moraes.
Responsável pela gestão da obra, o presidente da Emdur, Bruno Holanda, explicou que os trabalhos serão realizados com mão de obra, maquinário e equipamentos da própria prefeitura, o que, segundo ele, garante maior agilidade na execução do serviço.
“A obra inicia oficialmente hoje e tem prazo de 120 dias para a conclusão da primeira fase, contemplando uma reforma geral de todo o espaço. A mão de obra é da Emdur e o parque não será fechado durante os trabalhos. Vamos garantir toda a segurança necessária para que a comunidade continue usufruindo do local”, detalhou Bruno Holanda.
Além da revitalização do Parque Circuito, a Prefeitura de Porto Velho informou que, ao longo de 2026, outros espaços públicos também receberão intervenções, como o Skate Parque, o Parque Natural e o Parque da Cidade, ampliando a política municipal de valorização dos espaços de lazer, esporte e convivência.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!