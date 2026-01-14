Programa ALI aproxima inovação da rotina de empreendedores rondonienses

Publicada em 14/01/2026 às 16h23
Com apoio do Sebrae, empresários recebem orientação presencial para melhorar resultados e planejar crescimento
Ao longo de 2025, o programa atendeu empreendedores interessados em inovar de forma estruturada, fortalecer a gestão e ampliar a competitividade dos seus negócios. O foco esteve em empresários abertos ao aprendizado contínuo e ao desenvolvimento de competências essenciais, como planejamento, finanças, mercado, vendas, organização, gestão de pessoas, cooperação e conformidade legal.
O Programa Agente Local de Inovação (ALI), desenvolvido pelo Sebrae em Rondônia, consolidou-se como uma das principais estratégias de estímulo à inovação sustentável e tecnológica entre micro e pequenas empresas do estado. Voltada aos setores de Indústria, Comércio e Serviços, a iniciativa também contempla produtores rurais, agroindústrias e empresas da cadeia do agronegócio, além de negócios inseridos em ecossistemas como Economia Criativa, Bioeconomia e Turismo de Experiência.
Com resultados consistentes, o Sebrae em Rondônia encerra 2025 com a consolidação do Programa ALI como uma ferramenta estratégica para o fortalecimento dos pequenos negócios. Para 2026, a expectativa é ampliar o alcance da iniciativa, alcançar novos territórios, intensificar a atuação junto a ecossistemas de inovação e fortalecer parcerias institucionais, garantindo que mais empreendedores tenham acesso à inovação como caminho para o crescimento sustentável.
Para coordenador estadual do Projeto ALI, Ernani Gomes, os resultados de 2025 vão além dos indicadores de desempenho e refletem um período de amadurecimento técnico da equipe. Ele destaca que a implantação de uma nova metodologia, ao mesmo tempo em que eram finalizadas as mensurações do ciclo anterior, representou um desafio importante, mas decisivo para a qualificação do trabalho. “Essa experiência nos deixa mais preparados para 2026. A expectativa é superar novamente as metas e ampliar o impacto do Projeto ALI fortalecendo de forma concreta a competitividade das micro e pequenas empresas de Rondônia”, afirma.
Ao seguir investindo em acompanhamento técnico, inovação aplicada e desenvolvimento territorial, o Sebrae reafirma seu compromisso com a transformação dos pequenos negócios e com a construção de um ambiente econômico mais competitivo, inclusivo e conectado ao futuro em Rondônia.
