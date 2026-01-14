Procurador-Geral de Justiça cumpre agenda de trabalho em Promotorias do interior

Publicada em 14/01/2026 às 16h05
O Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, iniciou na última terça-feira (13/1) uma série de reuniões de trabalho em promotorias do interior de Rondônia. A agenda iniciou por Ji-Paraná, Espigão do Oeste e Pimenta Bueno. O objetivo foi alinhar as atividades para o ano, ouvir demandas locais e acompanhar obras de novas unidades do Ministério Público.
Reunião em Ji-Paraná
O primeiro compromisso foi em Ji-Paraná, na terça-feira (13/1). O Procurador-Geral se reuniu com os promotores de Justiça Josiane Alessandra Mariano Rossi, Conceição Forte Baena, Marcília Ferreira da Cunha e Castro, Marcos Giovani Ártico, Pedro Wagner Almeida Pereira Junior, Fernando Rey de Assis e Thiago da Silva Picoreli. Durante o encontro, foram discutidos o andamento dos trabalhos e o planejamento das ações para o ano. As atividades foram alinhadas com as diretrizes da Administração Superior do MPRO.
Visita a Espigão do Oeste
Na quarta-feira (14/1), o Procurador-Geral esteve em Espigão do Oeste. Ele se reuniu com o promotor de Justiça Adalberto Mendes de Oliveira Neto para tratar das demandas da comarca. Após a reunião, ambos visitaram o prédio da nova Promotoria de Justiça. A obra está na fase final de acabamento e tem 900 metros quadrados de área construída. A previsão é de entrega em fevereiro deste ano. Uma obra moderna, ampla e com acessibilidade para dar mais conforto aos servidores e membros e garantir um melhor atendimento à comunidade.
Encontro em Pimenta Bueno
No mesmo dia, o Procurador-Geral seguiu para Pimenta Bueno, onde era aguardado pelos promotores de Justiça Rafaela Afonso Barreto e Fábio Capela. Ocasião em que foram tratados temas ligados à comarca e ajustes administrativos. O Procurador-Geral também visitou o terreno onde será construída a nova Promotoria de Justiça da cidade. A área fica na região central, o que facilita o acesso da população.
