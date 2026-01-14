Porto Velho recebe 51 ônibus e mantém a menor tarifa entre as capitais

Publicada em 14/01/2026 às 16h17
Um dos setores que mais evoluíram ao longo do último ano, o transporte público coletivo de Porto Velho inicia 2026 com novas melhorias para a população. Em pouco mais de doze meses, os usuários já acompanharam a redução da tarifa pela metade — de R$ 6 para R$ 3 — além da ampliação e modernização de rotas e serviços.
Nesta quarta-feira (14), a Prefeitura apresentou uma nova frota composta por 51 ônibus zero quilômetro, ainda com plástico nos bancos. Os veículos contam com entradas USB e Tipo C para recarga de celulares em todas as poltronas, além de ar-condicionado, Wi-Fi, sistema de GPS e recursos de acessibilidade, garantindo mais segurança, conforto e dignidade aos usuários do transporte coletivo.
A nova frota chega para somar aos ônibus que já estão em circulação, ampliando significativamente o atendimento à população e implantando um modelo de gestão considerado inédito na história administrativa do município.
A acessibilidade foi um dos destaques da renovação. Veículos adaptados para cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomoção, incluindo os micro-ônibus conhecidos como “verdinho”, foram contemplados. Também houve reforço na frota destinada ao atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista, com a entrega de mais dois veículos especializados.
“Essa estrutura moderna é uma cobrança antiga da população e hoje conseguimos entregar, mantendo a tarifa em R$ 3, que é a menor entre todas as capitais do Brasil. Isso gera acessibilidade, respeito e economia para quem depende do transporte público. Esse é o compromisso da gestão municipal: cuidar de quem mais precisa”, destacou o prefeito Léo Moraes.
Com visual moderno e predominância da cor roxa, os novos ônibus já começaram a circular pelas ruas da capital. A Prefeitura informou que segue com planejamento contínuo e ações permanentes voltadas à melhoria do sistema de transporte público de Porto Velho.
