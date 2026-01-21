Prefeitura orienta população sobre cuidados e descarte correto de resíduos sólidos

Publicada em 21/01/2026 às 14h24
Cuidar da cidade é, antes de tudo, cuidar de pessoas. Todos os dias, nossos garis colocam a própria segurança em risco para manter Espigão D’Oeste limpa, organizada e mais saudável para todos. Por isso, cada detalhe na hora de descartar o lixo importa, e muito.
Cacos de vidro precisam ser colocados em caixas ou garrafas PET e, principalmente, sinalizados. Palitos de dente e espetinhos devem estar separados. Essas pequenas atitudes, que levam poucos segundos, podem evitar acidentes graves e proteger vidas.
Quando a população cuida do descarte, a cidade retribui em segurança, respeito e dignidade. É uma relação de reciprocidade, quem cuida entende o valor de quem está na linha de frente, faça chuva ou sol, garantindo bem-estar para toda a comunidade.
A Prefeitura de Espigão D’Oeste e a Secretaria de Meio Ambiente seguem firmes no compromisso de fortalecer uma cidade mais humana, onde o cuidado começa dentro de casa e se reflete nas ruas.
Pequenos cuidados fazem uma grande diferença.
Você já sinaliza corretamente o seu lixo?
