Prefeitura exonera e renomeia servidores em cargos comissionados

A Prefeitura de Jaru publicou, na edição do Diário Oficial de 5 de janeiro de 2026, uma série de decretos assinados pelo prefeito Jeverson Luiz de Lima que tratam da exoneração e nomeação de servidores em cargos comissionados da administração municipal.
Os atos administrativos, todos datados de 31 de dezembro de 2025, promovem alterações em diversas secretarias, entre elas Fazenda (Semafo), Administração (Segap), Planejamento e Comunicação (Semap), Saúde (Semusa), Educação (Semed), Infraestrutura (Seminsp) e Desenvolvimento Social (Semdes).
De acordo com os decretos, vários ocupantes de cargos de assessoria, coordenação, direção e funções gratificadas foram exonerados, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026. Na sequência, parte desses servidores foi novamente nomeada para funções diferentes, enquanto outros cargos passaram a ser ocupados por novos nomes.
As mudanças incluem áreas estratégicas como compras públicas, comunicação institucional, engenharia, vigilância epidemiológica, infraestrutura e assistência social, indicando uma reorganização administrativa no início do novo exercício.
Todos os atos foram formalizados com base na Lei Orgânica do Município e publicados para garantir transparência e publicidade das decisões administrativas.
