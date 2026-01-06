Prefeitura divulga resultado do Concurso Natal Encantado 2025

Publicada em 06/01/2026 às 14h32
A Prefeitura de Pimenta Bueno através da SEMFAZ (Secretaria Municipal de Fazenda), realizou o Concurso Natal Encantado 2025, uma iniciativa que mobilizou moradores, empresários e colaboradores em uma verdadeira corrente de criatividade, beleza e espírito natalino, transformando a cidade em um espetáculo de luzes e decoração.
A competição foi realizada nas categorias Residencial e Comércio/Indústria, com o objetivo de valorizar o empenho da população em enfeitar seus lares e estabelecimentos. Neste ano, a participação da população foi expressiva e refletiu engajamento da comunidade deixando a cidade ainda mais acolhedora e iluminada durante o período natalino.
Categoria Residencial – Vencedores
1º lugar: Milena Mota Crivelli de Andrade
2º lugar: Nelzelida Silva Pereira
3º lugar: Jordana Fonseca Ferreira
Categoria Comércio/Indústria – Vencedores
1º lugar: Cerâmica Asteca Ltda
2º lugar: Distribuidora de Bebidas Cone Sul Ltda
3º lugar: Supermercado Q Delícia
A Prefeitura parabeniza todos os vencedores e participantes e já convida a comunidade a se preparar para o Natal de 2026, que promete ser ainda melhor.
