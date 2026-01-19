Prefeitura disponibiliza tecnologia de Chatbot para tornar o atendimento acessível e próximo da população

Publicada em 19/01/2026 às 08h52
Tecnologia que aproxima, facilita e já faz parte do dia a dia do cidadão. Desde o último ano, a Prefeitura de Espigão D’Oeste disponibiliza a tecnologia de Chatbot para tornar o atendimento mais ágil, acessível e próximo da população. Um avanço que colocou o município entre os primeiros de Rondônia a adotar soluções digitais modernas no atendimento público.
O cidadão pode falar com a Prefeitura pelo WhatsApp ou pela caixa de diálogo que se abre no canto inferior direito do site oficial, com praticidade, segurança e sem precisar sair de casa. É a Prefeitura na palma da mão, encurtando distâncias e facilitando a vida de quem trabalha, cuida da família e precisa de informação confiável.
Tecnologia, aqui, tem propósito, organizar, orientar, agilizar e cuidar das pessoas. E o cuidado também passa pela segurança.
Em caso de dúvida, utilize sempre os canais oficiais ou procure diretamente a Prefeitura. Essa atenção simples evita golpes e garante um atendimento seguro.
Espigão D’Oeste segue avançando com gestão moderna, inovação e compromisso com gente. Porque governar é estar presente, ouvir e facilitar a vida de quem faz a cidade acontecer.
