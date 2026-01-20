Publicada em 20/01/2026 às 10h40
O Mercado Cultural de Porto Velho, que integra o conjunto arquitetônico do patrimônio da capital, desde que foi erguido em 1913, se consolida como ponto de encontro e convivência. É neste cenário histórico que a prefeitura, por meio da Fundação Cultural do Município de Porto Velho (Funcultural), mantém a tradicional abertura do Baile Municipal do Carnaval 2026, no dia 31 de janeiro, a partir das 18h.
O planejamento para realização do Baile Municipal, que dá início ao Bera Folia 2026, envolve um esforço conjunto entre secretarias, como Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur), Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) e Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), além do apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, para garantir que o Mercado Cultural esteja com segurança para todos os foliões.
IDENTIDADE CULTURAL
A gestão municipal iniciou a organização ainda em 2025 visando entregar um carnaval "macro" e, acima de tudo, inclusivo. Para 2026, a diretriz do prefeito Léo Moraes é oferecer um espaço festivo que agregue cultura e responsabilidade às famílias de Porto Velho em um ambiente seguro.
“Celebrar o carnaval no Mercado Cultural é, acima de tudo, honrar a certidão de nascimento de Porto Velho. Este espaço, erguido em 1913 junto aos trilhos da Madeira-Mamoré, sempre foi o coração social e o ponto de encontro da nossa gente, antes mesmo de sermos oficialmente um município”, enfatizou o prefeito Léo Moraes.
VALORIZAÇÃO
A grande novidade visual e simbólica de 2026, segundo o presidente da Funcultural, Antônio Ferreira, é o lançamento do Botinho, o mascote oficial da cidade. O personagem representa o "Bera Folia 2026" e busca valorizar a história do povo beiradeiro e do Rio Madeira. Diferente de outras festividades, o Botinho terá presença garantida no Carnaval, e também no período junino e no Réveillon, consolidando-se como um símbolo da identidade local.
Além do valor cultural, o Carnaval é visto como pilar da economia criativa, beneficiando desde microempreendedores até o setor de hotelaria e transporte. A expectativa é superar o público de anos anteriores, atraindo turistas do Acre, Amazonas, de outros municípios de Rondônia e até da Bolívia, fortalecendo Porto Velho como um polo de lazer na região Norte.
PROGRAMAÇÃO
A festa no Mercado Cultural foi desenhada para valorizar os artistas da terra:
O Baile Municipal será no próximo dia 31 de janeiro, das 18h às 2h da manhã, e contará com a apresentação da Corte do Rei Momo; Shows da Banda da Banda do Vai Quem Quer, Banda do Pirarucu e demais convidados.
