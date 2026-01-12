Prefeitura de Porto Velho e Fhemeron unem forças em campanha de doação de sangue

Publicada em 12/01/2026 às 08h50
Com o objetivo de salvar vidas e reforçar os estoques de sangue da rede pública de saúde, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), em parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), realiza uma ação especial de doação de sangue. A iniciativa busca sensibilizar servidores municipais e a população sobre a importância da solidariedade e do compromisso coletivo com quem mais precisa.
Além de contribuir diretamente para o atendimento hospitalar, a campanha também reforça o caráter educativo, destacando que a doação regular é essencial para manter o sistema de saúde abastecido. Segundo o secretário da Sema, Vinicius Miguel, a mobilização surgiu diante da necessidade urgente de novos doadores.
“A gente recebeu informações de que os níveis de sangue, especialmente O- e O+, estão muito baixos aqui na Fhemeron. Por isso fizemos essa campanha de mobilização pela internet e estamos trazendo servidores aos poucos, para despertar o ato de voluntariado e de cuidado com o próximo”, afirmou o secretário.
AMOR AO PRÓXIMO
O servidor da Sema, Claudeci Lopes, participou da ação e reforçou a importância do gesto. “É muito bom participar dessa campanha, principalmente por salvar vidas. Eu já doei outras vezes e reforço o convite para que todos realizem esse gesto que faz diferença para quem precisa”.
De acordo com a Fhemeron, parcerias institucionais fortalecem as ações de conscientização e ampliam o alcance das campanhas, garantindo que mais pessoas tenham acesso às transfusões em momentos críticos. Cada bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pacientes.
“A Fhemeron agradece a parceria com a prefeitura, em especial com a Sema. Desde o início da campanha, mais de 30 servidores já vieram doar. Esperamos que essa iniciativa incentive outras parcerias e que mais servidores se tornem doadores permanentes”, destacou Dimarães da Silva, assistente social da Fhemeron.
SEJA UM DOADOR
A Prefeitura de Porto Velho reforça que a ação integra políticas públicas voltadas à promoção da saúde e à valorização da vida, reafirmando o compromisso de apoiar iniciativas que incentivem o cuidado com o próximo. A Fhemeron lembra que a doação de sangue é um ato simples, seguro e fundamental, convidando toda a população apta a participar.
A unidade fica localizada na Rua Benedito Brito com Avenida Jorge Teixeira, bairro Industrial, funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 18h, e aos sábados até 12h. Informações podem ser solicitadas pelo WhatsApp (69) 98464-0125.
