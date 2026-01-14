Prefeitura de Pimenta Bueno divulga calendário de feriados e pontos facultativos de 2026

Por Assessoria
Publicada em 14/01/2026 às 14h43
A Prefeitura de Pimenta Bueno publicou o decreto que estabelece o calendário oficial de feriados e pontos facultativos para o ano de 2026, válido para os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal.
Atenção: os serviços essenciais seguirão funcionando normalmente, garantindo o atendimento à população.
O calendário tem como objetivo organizar o funcionamento da administração pública, além de oferecer previsibilidade aos servidores e à comunidade durante todo o ano de 2026.
Confira as artes e fique por dentro de todas as datas oficiais.
