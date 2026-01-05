Prefeitura de Ji-Paraná prepara Estádio Biancão para o Campeonato Estadual 2026

Publicada em 05/01/2026 às 15h37
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semes), segue com as obras de adequação do Estádio Municipal Antônio Bianco, o Biancão, visando à participação do Ji-Paraná Futebol Clube na Copa do Brasil e no Campeonato Estadual de Futebol - Série A 2026. As intervenções atendem às normas técnicas e de segurança estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar e pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), garantindo melhores condições estruturais, mais segurança aos usuários e maior conforto aos torcedores.
De acordo com o secretário municipal de Esportes e Lazer, Alessandro Barroso, o trabalho é resultado de uma ação integrada da gestão municipal. “Há um esforço concentrado para o cumprimento de todas as exigências legais. As equipes estão executando reformas nos vestiários, na área destinada aos árbitros, na sala médica, além da restauração do sistema de iluminação, pintura das arquibancadas e implantação de um sistema moderno de drenagem no campo. Temos que agradecer o apoio do prefeito Affonso Cândido e do deputado estadual Nim Barroso”, destacou.
O Estádio Biancão é um dos principais equipamentos esportivos da região central de Rondônia. A restauração do sistema de iluminação permitirá a realização de partidas no período noturno, ampliando o acesso do público, fortalecendo o esporte local e proporcionando mais segurança ao entorno do estádio, com iluminação mais eficiente e moderna.
Construído entre 1999 e 2002 e inaugurado em 22 de junho de 2002, o estádio foi inicialmente administrado pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel). Posteriormente, a gestão do espaço foi oficialmente transferida para a Prefeitura de Ji-Paraná, que vem promovendo melhorias estruturais significativas.
A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer informou ainda que o Campeonato Rondoniense Série A 2026 terá início no dia 17 de janeiro, antecipando o calendário tradicional da competição. A estreia do Ji-Paraná Futebol Clube está prevista para o dia 18 de janeiro, quando a equipe enfrentará o Guaporé.
Fotos: Gabriel David Villaroel Agreda
