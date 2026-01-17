Prefeitura de Jaru inaugura Hospital da Criança na próxima terça-feira (20)

Publicada em 17/01/2026 às 08h19
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, realizará a inauguração do Hospital da Criança acontecerá na próxima terça-feira (20), a partir das 9h, no Complexo Hospitalar Sandoval de Araújo Dantas.
O hospital atenderá crianças de 0 a 12 anos. Sua estrutura conta com 17 leitos para internação, setor de emergência, posto de enfermagem, brinquedoteca, recepção, sala de prescrição, observação, sala de estar, copa e outros ambientes que proporcionam conforto e segurança aos pacientes e seus acompanhantes.
O prefeito Jeverson Lima comentou sobre a nova unidade hospitalar. “Inaugurar este hospital voltado exclusivamente para as crianças é um passo muito importante para a saúde municipal, pois, além do atendimento pediátrico especializado, também será oferecido um ambiente lúdico, com equipamentos modernos e todo o aparato necessário para o cuidado infantil”, explicou.
A construção do Hospital da Criança foi viabilizada por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Lúcio Mosquini, mais contrapartida de recursos da Prefeitura de Jaru.
