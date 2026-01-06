Prefeitura convoca 62 professores aprovados em concurso público

Publicada em 06/01/2026 às 14h40
A convocação de aprovados no concurso público de Rolim de Moura foi oficializada pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Administração, Compras e Licitações (SEMACOL). O Edital de Convocação nº 001/2026, publicado no dia 5 de janeiro de 2026, chama candidatos classificados no Concurso Público Municipal nº 001/2024/PRM/RO para o cargo de Professor – Pedagogo Séries Iniciais, com carga horária de 40 horas semanais, incluindo ampla concorrência e vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
Os convocados devem comparecer à Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura de Rolim de Moura no período de 6 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026, munidos de toda a documentação exigida no edital, para a formalização contratual. O não comparecimento dentro do prazo ou a ausência de documentos obrigatórios poderá resultar na perda da vaga, conforme previsto nas regras do certame.
De acordo com a administração municipal, a convocação tem como objetivo reforçar o quadro efetivo da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2026. O cargo exige formação em nível superior em Pedagogia, com habilitação em Séries Iniciais, além do cumprimento de requisitos legais, civis, eleitorais, fiscais e funcionais.
