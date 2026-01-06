Prefeitura conclui formações escolares na rede municipal de ensino

Publicada em 06/01/2026 às 14h10
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), concluiu as etapas de formações escolares de mais de 1.600 estudantes da rede municipal de ensino. Eles finalizaram o Pré I, Pré II, 5º e 9º ano, distribuídos entre as 36 escolas municipais, resultado que reafirma o compromisso da gestão com uma educação pública de qualidade.
O prefeito Affonso Cândido (PL) afirmou que os avanços são fruto de planejamento, investimento e do trabalho coletivo desenvolvido ao longo do ano letivo. Segundo ele, a educação segue como uma das prioridades da administração municipal, pelo papel fundamental na construção do futuro das crianças e adolescentes.
O secretário municipal de Educação, Robson Casula, ressaltou que os números refletem o empenho diário de toda a rede. “Cada estudante que conclui uma etapa representa o esforço conjunto de professores, gestores, coordenadores, equipes pedagógicas, servidores administrativos e profissionais de apoio, que se dedicam diariamente para garantir um ensino de qualidade”,frisou.
A Semed agradece a todos os servidores e servidoras que contribuíram para o resultado, e reconhece neles o comprometimento, a responsabilidade e o cuidado com que cada profissional exerce sua função nas unidades escolares. Concluíram no Pré I (601), Pré II (657), 5º (344) e 9º ano (73).
