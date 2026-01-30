Prefeitura capacita profissionais do Samu em atendimento a pacientes graves

Publicada em 30/01/2026 às 14h18
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Samu, realizou nos dias 27 e 28 de janeiro uma capacitação em Atualização em Atendimento Pré-Hospitalar (APH) Básico e Avançado, com foco no manejo de vias aéreas em pacientes graves.
A formação reuniu cerca de 50 profissionais, entre técnicos de enfermagem, condutores socorristas, médicos e enfermeiros, que atuam diretamente no atendimento de urgência e emergência. Participaram servidores da base de Ji-Paraná e também da base descentralizada de Ouro Preto do Oeste.
A capacitação foi realizada em duas fases, com aulas teóricas e práticas, totalizando 20 horas de carga horária, e teve como objetivo aprimorar as técnicas de ventilação e intubação, consideradas algumas das condutas mais desafiadoras e decisivas em ocorrências de maior gravidade, especialmente em casos de traumas e acidentes.
O manejo adequado das vias aéreas é uma das atividades mais importantes na atuação do Samu, sendo essencial para garantir a oxigenação do paciente e aumentar as chances de sobrevivência até a chegada à unidade hospitalar. Durante o curso, os profissionais também foram atualizados sobre protocolos nacionais e internacionais, com base em referências como a Portaria nº 2.048/2002 do Ministério da Saúde, além dos manuais PHTLS e ATLS.
A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Ji-Paraná com a qualificação permanente dos servidores da saúde, garantindo um atendimento cada vez mais seguro, eficiente e humanizado à população.
