Prefeitura avança com obras de pavimentação asfáltica melhorando a infraestrutura urbana

Publicada em 12/01/2026 às 15h39
A Prefeitura de Guajará-Mirim segue avançando com as obras de pavimentação asfáltica na Avenida Dr. Lewerger, atendendo a uma antiga reivindicação da população. A melhoria traz mais conforto, segurança e melhores condições de tráfego para moradores e motoristas que utilizam a via diariamente.
Os moradores da região demonstram satisfação com a obra, que por muitos anos foi aguardada e agora começa a se tornar realidade.
A pavimentação faz parte do compromisso da Administração Municipal em melhorar a infraestrutura urbana e a qualidade de vida da população.
Em breve, mais informações sobre o andamento da obra.
