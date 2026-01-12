Prefeitura alerta para prazo final do recadastramento obrigatório de servidores

Publicada em 12/01/2026 às 14h15
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio do Instituto de Previdência do Município (IPREJI), alerta que faltam menos de 30 dias para o encerramento do Recadastramento Obrigatório dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas. O prazo final para a realização do procedimento é 10 de fevereiro.
O recadastramento é obrigatório e tem como objetivo manter os dados cadastrais atualizados, assegurando a regularidade dos pagamentos. O servidor que não realizar o procedimento dentro do prazo estabelecido poderá ter o pagamento bloqueado. O processo pode ser realizado de forma presencial, na secretaria de origem, ou de maneira online, por meio do site oficial da Prefeitura de Ji-Paraná.
Os servidores ativos devem acessar a Área do Servidor, no sistema E-PROC, seguir o passo a passo disponível no Portal de Serviços, preencher o formulário e anexar a documentação exigida. Já os aposentados e pensionistas devem efetuar o recadastramento pelo sistema GOV.BR, selecionando a unidade IPREJI – Beneficiário Aposentado ou Pensionista, onde será necessário anexar os documentos digitalizados e concluir o peticionamento.
A Prefeitura reforça a importância de não deixar o recadastramento para a última hora, destacando que o procedimento deve ser realizado impreterivelmente até o dia 10 de fevereiro. Para mais informações, os servidores podem acessar o site oficial da Prefeitura de Ji-Paraná ou procurar a secretaria de origem.
