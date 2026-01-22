ENTREVISTA

“Porto Velho é uma das poucas capitais sem hospital universitário e agora terá”, diz reitora da UNIR

No podcast apresentado por Robson Oliveira, Marília Pimentel detalha mudanças administrativas para 2025–2026, cita exemplos de pesquisas com impacto direto na Amazônia e descreve as etapas para implantação do Hospital Universitário com gestão da Ebserh e atendimento pelo SUS