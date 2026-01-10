Publicada em 10/01/2026 às 11h15
Agentes da Polícia Militar de Rondônia agiram rápido e conseguiram prender três criminosos após roubo a um motoboy de 48 anos na madrugada de hoje (10).
O crime aconteceu na Rua Piratininga, bairro Lagoa, na capital de Rondônia. Dois ladrões chegaram rendendo o motoboy e roubaram o veículo dele. A dupla já estava em uma moto e após o assalto fugiu cada um em um veículo.
A vítima acionou a Policia Militar e informou que tinha rastreador. Os policiais então passaram a perseguir a dupla que foi presa na Rua Juazeiro, bairro Cascalheira, zona Leste.
Os policiais em seguida prenderam um foragido da Justiça, comparsa dos assaltantes, que tentaram se esconder na casa dele durante a fuga. O trio foi levado ao Departamento de Flagrantes.
Eles foram identificados como Marcos Douglas M. P., 27, Eder S. V., 33, e o foragido Rodrigo C. S. 31. Segundo a polícia, Rodrigo é conhecido como receptador de motos roubadas.
